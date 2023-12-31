Названы самые популярные для путешествия страны в уходящем году

Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными странами для путешествий у россиян в 2023 году. Такие данные назвали эксперты сервиса бронирования МТС Travel, соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.
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