MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Дефицит отступил: власти Дагестана рассказали, что происходит на АЗС

Дефицит отступил: власти Дагестана рассказали, что происходит на АЗС

Ситуация с обеспечением автозаправочных станций Дагестана топливом нормализовалась. Поставки осуществляются в обычном режиме, признаков дефицита в настоящее время нет, сообщили в региональном Министерстве энергетики и тарифов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии