Дефицит отступил: власти Дагестана рассказали, что происходит на АЗС

Ситуация с обеспечением автозаправочных станций Дагестана топливом нормализовалась. Поставки осуществляются в обычном режиме, признаков дефицита в настоящее время нет, сообщили в региональном Министерстве энергетики и тарифов.
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