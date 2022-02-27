“Меня могут только унести со сцены” – Киркоров возмутился слухами, что он ушел на пенсию

Филипп Киркоров. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНовость об уходе Филиппа Киркорова со сцены, которая уже несколько дней активно распространяется по сети, оказалась ложной – сам артист опроверг этот слух и заверил всех поклонников своего творчества, что собирается еще дарить им свою музыку не один год.
Популярные статьи
- Находящуюся за границей Ксению Собчак в России могут привлечь к уголовной ответственности
- «Недопустимы необдуманные поступки», – депутат Госдумы предложила лишить Галкина и Ахеджакову государственных наград за антироссийскую пропаганду
- “Хочу говорить только со своей страной”, – уехавшая из России Ксения Собчак сделала неожиданное для всех заявление
Свежие комментарии