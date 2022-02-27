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“Меня могут только унести со сцены” – Киркоров возмутился слухами, что он ушел на пенсию

“Меня могут только унести со сцены” – Киркоров возмутился слухами, что он ушел на пенсию

Филипп Киркоров. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНовость об уходе Филиппа Киркорова со сцены, которая уже несколько дней активно распространяется по сети, оказалась ложной – сам артист опроверг этот слух и заверил всех поклонников своего творчества, что собирается еще дарить им свою музыку не один год.

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