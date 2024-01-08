Вещи, которым обязательно нужно найти место в багажнике

Здесь речь пойдет о неочевидных предметах, которые пользовались популярностью в былые времена, но которые могут пригодиться и в современном мире, да и в будущем тоже, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
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