В Москве 21-летняя Юлия, модель, подозревается в убийстве бывшего возлюбленного Вадима. По данным SHOT, конфликт возник из-за его зависимости от азартных игр и кражи 500 тысяч рублей из её сейфа.
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