Эсхатология и геополитика: в преддверии первой русско-турецкой войны

События, связанные с первым военным столкновением России и Порты в 1568-1570 гг., было бы по меньшей мере однобоко рассматривать вне контекста будораживших русскую общественную мысль эсхатологических ожиданий, сошедших на нет только с наступлением Петровской эпохи.