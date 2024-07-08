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Военное обозрение

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Эсхатология и геополитика: в преддверии первой русско-турецкой войны

Эсхатология и геополитика: в преддверии первой русско-турецкой войны

События, связанные с первым военным столкновением России и Порты в 1568-1570 гг., было бы по меньшей мере однобоко рассматривать вне контекста будораживших русскую общественную мысль эсхатологических ожиданий, сошедших на нет только с наступлением Петровской эпохи.

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