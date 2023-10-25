Роднина сказала, что МОК играет в нечестную игру

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в нечестной игре из-за отстранения российских спортсменов, об этом сообщает «Матч ТВ».
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