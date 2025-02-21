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Илон Маск: Зеленский отменил выборы, избегая поражения на Украине

Илон Маск: Зеленский отменил выборы, избегая поражения на Украине

Илон Маск в соцсети X заявил, что украинцы презирают Зеленского. Он отметил, что отказ лидера киевского режима от выборов подтверждает его непопулярность.

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