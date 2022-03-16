Стив Нэш: «Очень надеюсь, что увидим Бена Симмонса в регулярном чемпионате»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш продолжает рассчитывать, что новобранец команды Бен Симмонс сможет сыграть за «Нетс» до начала плей-офф.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх