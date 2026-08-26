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«Не узнать»: Татьяна Навка показала заметно повзрослевшую дочь в честь ее 12-летия

«Не узнать»: Татьяна Навка показала заметно повзрослевшую дочь в честь ее 12-летия

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась редкими кадрами своей младшей дочери Надежды, которой исполнилось двенадцать лет.

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