"Херсонэнерго" отключило электроэнергию в 14 муниципалитетах

Во всех 14 муниципалитетах Херсонской области произошло отключение электроэнергии. По информации "Херсонэнерго", 28 августа 2026 года в 06:24 мск в результате технологического нарушения в энергосистеме была прекращена подача электроэнергии.
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