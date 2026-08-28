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Царьград

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"Херсонэнерго" отключило электроэнергию в 14 муниципалитетах

"Херсонэнерго" отключило электроэнергию в 14 муниципалитетах

Во всех 14 муниципалитетах Херсонской области произошло отключение электроэнергии. По информации "Херсонэнерго", 28 августа 2026 года в 06:24 мск в результате технологического нарушения в энергосистеме была прекращена подача электроэнергии.

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