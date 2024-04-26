🏠 СК проверит законность отказа сироте из Джанкоя в очереди на жильё В информационном центре Следкома России рассказали, что к главе ведомства обратился 21-летний крымчанин, который остался сиротой.
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🏠 СК проверит законность отказа сироте из Джанкоя в очереди на жильё В информационном центре Следкома России рассказали, что к главе ведомства обратился 21-летний крымчанин, который остался сиротой.