«Факел» и «Зенит» завершили первый тайм вничью

Первый тайм завершился вничью 0:0, но обе команды имели реальные шансы открыть счёт: мяч дважды попал в штангу ворот «Факела», а Бардачёв из «Факела» опасно пробил головой.
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