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ИА Регнум

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«Жестко пресекли». Африканский корпус РФ разогнал прозападный бунт в Нигере

«Жестко пресекли». Африканский корпус РФ разогнал прозападный бунт в Нигере

В Нигере в конце августа произошла неудачная попытка госпереворота: властям бросила вызов организация «Вооруженные силы за восстановление Отечества» (Forces armées pour la restauration de la Patrie, FARPA).

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