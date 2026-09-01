«Жестко пресекли». Африканский корпус РФ разогнал прозападный бунт в Нигере

В Нигере в конце августа произошла неудачная попытка госпереворота: властям бросила вызов организация «Вооруженные силы за восстановление Отечества» (Forces armées pour la restauration de la Patrie, FARPA).
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