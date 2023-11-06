Сотрудник администрации Салехарда взял золото престижного «Сочи Марафона»

Золото престижного «Сочи Марафона» выиграл 30-летний салехардец Александр Лаптандер. Экономист администрации окружной столицы стал лучшим на дистанции 42,2 км среди участников 30–34 лет, сообщает в соцсетях горадминистрация.
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