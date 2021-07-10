У России есть имперская идеология! Причем лучше советской!

☭КОМПАСПолитикаУ России есть имперская идеология! Причем лучше советской!Вот и начинают проявляться все ярче контуры имперской идеологии России в противовес и на контрасте с идеологией Запада.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковПаскудная статейка. Суть политики не показана. Изюминка статьи, показать, что советская идеология была разрушительна. Автор, наверное, не слышал о работе Ленина о мирном сосуществовании. Вся политика Брежнева об этом говорила. Но, автор, не мелочится. Его задача, обгадить.ТМТатьяна МавричеваВ Советском Союзе был МИР, ДРУЖБА,РАВЕНСТВО и БРАТСТВО. Чего же лучшего надо желать.Ночной кошмарЛозугнг был такой, да. Только всё это на словах было, а не на деле.ННиколайСтранно! У немцев есть пословица, не знаю как правильно написать по-немецки, но по-русски: "Живи и жить давай другим!" Что-то запад о ней забыл!Комментировать
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