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    Есть ответы по теме? Тас у вас извилина на один коммент что ли) Причём абсолютно бессмысленный и глупый.Россия - ресурсна...
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    Ваш комментарий не имеет никакого смысла кроме стёба, Вы - очень глупый человек да ещё и бабские замашки тут выставля...Россия - ресурсна...

У России есть имперская идеология! Причем лучше советской!

У России есть имперская идеология! Причем лучше советской!

Вот и начинают проявляться все ярче контуры имперской идеологии России в противовес и на контрасте с идеологией Запада.

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Владимир Плотников
Паскудная статейка. Суть политики не показана. Изюминка статьи, показать, что советская идеология была разрушительна. Автор, наверное, не слышал о работе Ленина о мирном сосуществовании. Вся политика Брежнева об этом говорила. Но, автор, не мелочится. Его задача, обгадить.
Татьяна Мавричева
В Советском Союзе был МИР, ДРУЖБА,РАВЕНСТВО и БРАТСТВО. Чего же лучшего надо желать.
Ночной кошмар
Лозугнг был такой, да. Только всё это на словах было, а не на деле.
Николай
Странно! У немцев есть пословица, не знаю как правильно написать по-немецки, но по-русски: "Живи и жить давай другим!" Что-то запад о ней забыл!

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