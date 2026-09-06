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Царьград

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Jiji: В результате нападения в Мотосу сгорела кондитерская, трое погибших

Jiji: В результате нападения в Мотосу сгорела кондитерская, трое погибших

В японском городе Мотосу в кондитерской произошли поножовщина и поджог, в результате чего погибли три человека.

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