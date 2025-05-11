«Во имя Победы»: в Новом Кырлае открылась патриотическая выставка

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Гульсиной Закиевой В музейном комплексе Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана открылась выставка «Во имя Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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