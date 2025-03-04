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ИЗВЕСТИЯ iz

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«Многие семьи, пережившие боевые действия, становятся более сплоченными»

«Многие семьи, пережившие боевые действия, становятся более сплоченными»

В новых регионах России до 15–20% детей имеют признаки посттравматического стрессового расстройства, составляют группу риска и требуют особого внимания, заявила в интервью «Известиям» руководитель Федерального координационного центра по развитию психолого-педагогической службы в системе образования РФ Ольга Ульянина.

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