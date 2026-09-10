Xiaomi представила умную вытяжку, которая «видит» дым и обещает работать без снижения мощности до 10 лет

Флагманская вытяжка получила ИИ-камеру, мощность всасывания 1700 Па, контроль газа и PM2.5 Xiaomi открыла предзаказы на флагманскую вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max.
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