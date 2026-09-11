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За рулем

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В России изменилась стоимость популярных рамных внедорожников: актуальные цены

В России изменилась стоимость популярных рамных внедорожников: актуальные цены

В сентябре бренд Tank пересмотрел прямые выгоды на внедорожники , и на российском рынке. Заодно продавцы расстались с частью машин прошлых лет: у «трехсотого» пропали версии 2025 модельного года, у «четырехсотого» – комплектация 2025 года выпуска.

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