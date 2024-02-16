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Патрушев: Запад не смог нанести стратегическое поражение России

Патрушев: Запад не смог нанести стратегическое поражение России

У западных стран ничего не вышло в их стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, об этом в пятницу, 16 февраля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи в Бишкеке.

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