Патрушев: Запад не смог нанести стратегическое поражение России

У западных стран ничего не вышло в их стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, об этом в пятницу, 16 февраля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи в Бишкеке.
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