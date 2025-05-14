Директора по дистрибуции ЭКСМО задержали в Москве по делу об экстремизме

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В Москве 14 мая в рамках расследования уголовного дела об экстремизме был задержан директор по дистрибуции издательства ЭКСМО Анатолий Норовяткин, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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