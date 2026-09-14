Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Супертанкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым