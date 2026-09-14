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Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Супертанкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

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