Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Адвокат Евгений Кандауров: я против настоящих преступников, но у нас же не пол-России маньяки

Адвокат Евгений Кандауров: я против настоящих преступников, но у нас же не пол-России маньяки

В нижнюю Палату российского парламента недавно было направлено предложение адвоката Евгения Кондаурова о внесении изменений в несколько статей уголовного кодекса, которые регулируют вопросы половой неприкосновенности несовершеннолетних (статьи 131-135 УК).

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