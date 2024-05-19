На реке Днепр в Смоленской области прошёл рейд по выявлению незаконных рыболовных сетей

В Смоленской области была объявлена акция "День без сетей". В большой рейд по акватории Днепра вышли инспекторы Рыбнадзора, ГИМС МЧС, специалисты лесного хозяйства и охраны животного мира, а также наша съемочная группа.
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