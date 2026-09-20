Ещё два самолета, летевших из Омска в Москву, направили в другие аэропорты. Airbus «Уральских авиалиний», направлявшийся в Домодедово, вынужденно сел в Екатеринбурге, а самолет S7, летевший а этот же столичный аэропорт, перенаправили в Самару.