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Новости Омска

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Ещё два самолета, летевших из Омска в Москву, направили в другие аэропорты

Ещё два самолета, летевших из Омска в Москву, направили в другие аэропорты. Airbus «Уральских авиалиний», направлявшийся в Домодедово, вынужденно сел в Екатеринбурге, а самолет S7, летевший а этот же столичный аэропорт, перенаправили в Самару.

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