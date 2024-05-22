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Ирина Волынец предложила предоставлять психолгов малообеспеченным семьям

Ирина Волынец предложила предоставлять психолгов малообеспеченным семьям

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о введении бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе.

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