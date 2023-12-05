Никита Кричевский: С таким же успехом, рост цен можно привязать к снежному началу зимы

Галина Друзина

Да причём тут война, у нас цены поднимаются и без войны, чуть ли не каждую неделю, а уж перед тем, как пенсионерам добавляют пен сию, так вобще, чуть ли не два раза. Пишут, в той стране цены повысились, в другой стране..., а почему не пишут, что в нашей стране повысились и довольно таки не слабо. Что толку, что пенсии повысят, если она (пенсия) не успевает за повышением.