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Никита Кричевский: С таким же успехом, рост цен можно привязать к снежному началу зимы

Никита Кричевский: С таким же успехом, рост цен можно привязать к снежному началу зимы

  «Ъ» взял очередной подряд, то ли от экспортеров продовольствия, а может. от тех, кто жаждет нагадить правительству.

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Комментарии
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Семенков Александр
Вот кто всю эту херню придумывает и публикует, тот просто фантаст!
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3 час.
Галина Друзина
Да причём тут война, у нас цены поднимаются и без войны, чуть ли не каждую неделю, а уж перед тем, как пенсионерам добавляют пен сию, так вобще, чуть ли не два раза. Пишут, в той стране цены повысились, в другой стране..., а почему не пишут, что в нашей стране повысились и довольно таки не слабо. Что толку, что пенсии повысят, если она (пенсия) не успевает за повышением.
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2 час.
A
Andrey
Димон однажды начал: &quot;Все мы в одной лодке&quot; и не закончил: &quot; но одни ловят рыбу, а другие гребут&quot;. Короче: &quot;денег нет, но вы держитесь!&quot; А из войны Россия и не выходила - много желающих.
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4 мин.

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