«Ъ» взял очередной подряд, то ли от экспортеров продовольствия, а может. от тех, кто жаждет нагадить правительству.
Никита Кричевский: С таким же успехом, рост цен можно привязать к снежному началу зимы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семенков Александр
Вот кто всю эту херню придумывает и публикует, тот просто фантаст!
Ответить
3 час.
Галина Друзина
Да причём тут война, у нас цены поднимаются и без войны, чуть ли не каждую неделю, а уж перед тем, как пенсионерам добавляют пен сию, так вобще, чуть ли не два раза. Пишут, в той стране цены повысились, в другой стране..., а почему не пишут, что в нашей стране повысились и довольно таки не слабо. Что толку, что пенсии повысят, если она (пенсия) не успевает за повышением.
Ответить
2 час.
A
Andrey
Димон однажды начал: "Все мы в одной лодке" и не закончил: " но одни ловят рыбу, а другие гребут". Короче: "денег нет, но вы держитесь!" А из войны Россия и не выходила - много желающих.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии