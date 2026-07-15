Администрация Ноябрьска ищет подрядчика для проведения гастрофестиваля

Фестиваль «Вкус дружбы», который проходит в Ноябрьске в летний период, состоится и в текущем году. Для его проведения администрация ищет организатора, который полностью возьмет на себя усилия по проведению праздника.
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