Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Администрация Ноябрьска ищет подрядчика для проведения гастрофестиваля

Администрация Ноябрьска ищет подрядчика для проведения гастрофестиваля

Фестиваль «Вкус дружбы», который проходит в Ноябрьске в летний период, состоится и в текущем году. Для его проведения администрация ищет организатора, который полностью возьмет на себя усилия по проведению праздника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии