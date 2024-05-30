«Серые» бриллианты могут уйти в прошлое

Государственный контроль оборота драгоценных камней в России намерены усилить. Подтверждать подлинность драгоценностей хотят поручить только трем государственным лабораториям: судебно-экспертным учреждениям Минюста, межрегиональному управлению Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы и Гохрану.
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