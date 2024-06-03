Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Актёр Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Актёр Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.

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