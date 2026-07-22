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Аргументы недели

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Министр Сергей Кравцов проверил подготовку Крыма к учебному сезону

Министр Сергей Кравцов проверил подготовку Крыма к учебному сезону

Сергей Кравцов побывал также в Севастополе, но там почему-то тему подготовки школ не обсуждали. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил после встречи с министром: «Обсудили ход подготовки крымских образовательных организаций к началу нового учебного года».

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