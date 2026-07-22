Министр Сергей Кравцов проверил подготовку Крыма к учебному сезону

Сергей Кравцов побывал также в Севастополе, но там почему-то тему подготовки школ не обсуждали. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил после встречи с министром: «Обсудили ход подготовки крымских образовательных организаций к началу нового учебного года».