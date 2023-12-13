В Нидерландах призвали к сокращению помощи Украине

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украине. «Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — сказал он.
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