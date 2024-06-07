Прокуратура нашла в школе морковь с плесенью

Морковь с плесенью изъята со склада школы «МСОШ им. Н.В. Архангельского» в Шурышкарском районе ЯНАО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, некачественные продукты питания были выявлены в ходе инспекции в учебное учреждение.
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