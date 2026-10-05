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Экс-министра туризма Нижегородской области арестовали

Экс-министра туризма Нижегородской области арестовали

Бывший министр туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев был арестован на трое суток за мелкое хулиганство, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона .

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