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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Буду выступать за «Мерседес» в 2027-м. И это факт»

Пилот «Мерседеса» уверен, что останется в немецкой команде в следующем сезоне. «Мы не обсуждали ситуацию относительно 2027-го, потому что тут нечего обсуждать.

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