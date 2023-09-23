Военное обозрение

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Крымский депутат: При передаче Крыма УССР Президиум ВС СССР пошёл на подлог

Крымский депутат: При передаче Крыма УССР Президиум ВС СССР пошёл на подлог

Вопрос относительно того, как и почему Крым оказался в советское время в составе Украины, много раз обсуждался российскими экспертами.

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