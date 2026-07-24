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Царьград

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Трамп введет новые пошлины на импорт из Канады и Мексики

Трамп введет новые пошлины на импорт из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп планирует ввести значительные пошлины на импорт из Канады из-за дымов от лесных пожаров и Мексики из-за возможного пищевого отравления.

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