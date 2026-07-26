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Царьград

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AccuWeather прогнозирует аномальную жару до 48° в США

AccuWeather прогнозирует аномальную жару до 48° в США

В США ожидается экстремальная жара: температура может превысить 48° в Финиксе, превысив показатели Сахары.

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Комментарии
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ВАЛЕНТИНА
Это  их,  грешников,  уже  при жизни    Сатана  поджаривает.  В  США    иудейское  лобби, а  у  иудеев   козлоногий  бог ЯХВЕ -  завуалированный   под Козла  Бафомета. Недаром  Иисус  Христос   сказал  жителям  ИУДЕИ:  &quot;Отец  ваш  диавол&quot; (с).  Иудеи   не  могут  простить  Христу раскрытия  их   этого главного  секрета. А  простые   американцы  из-за  иудеев  страдают.
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