В США ожидается экстремальная жара: температура может превысить 48° в Финиксе, превысив показатели Сахары.
AccuWeather прогнозирует аномальную жару до 48° в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
ВАЛЕНТИНА
Это их, грешников, уже при жизни Сатана поджаривает. В США иудейское лобби, а у иудеев козлоногий бог ЯХВЕ - завуалированный под Козла Бафомета. Недаром Иисус Христос сказал жителям ИУДЕИ: "Отец ваш диавол" (с). Иудеи не могут простить Христу раскрытия их этого главного секрета. А простые американцы из-за иудеев страдают.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии