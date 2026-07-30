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Регионы России

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Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с Чуркиным и Талалуевым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с Чуркиным и Талалуевым

Андрей Чуркин, 30-летний защитник, выступал за новосибирскую команду в течение одного сезона. За это время он провёл 36 матчей с учётом плей-офф, набрал 4 очка (1 гол и 3 передачи), при этом отметился полезностью «минус 6» и средним временем на льду 15 минут 13 секунд.

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