Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с Чуркиным и Талалуевым

Андрей Чуркин, 30-летний защитник, выступал за новосибирскую команду в течение одного сезона. За это время он провёл 36 матчей с учётом плей-офф, набрал 4 очка (1 гол и 3 передачи), при этом отметился полезностью «минус 6» и средним временем на льду 15 минут 13 секунд.