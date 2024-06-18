В Приднестровье начали уборку сельхозкультур

Фото: pixabayВ Приднестровье началась уборочная страда. Аграрии убирают ранние культуры. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов, из-за высоких температур в марте и апреле уборочная кампания стартовала на две недели раньше привычных сроков.
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