Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы России выпустили около 120 ракет и 90 беспилотников , нанеся комбинированный удар по энергетической инфраструктуре страны и по объектам ВСУ.
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