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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 03.02.2025. Предстоят испытания, перемены и приятные открытия для всех знаков»

«Гороскоп на 03.02.2025. Предстоят испытания, перемены и приятные открытия для всех знаков»

Овен, день намечается сложным. Конфликты и недоразумения со сверстниками окажутся на повестке дня. Важно сохранять спокойствие и избегать агрессивного поведения, чтобы справиться с возникающими трудностями.

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