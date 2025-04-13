Депутат Брянской облдумы предложил дополнительный выходной в году

Он считает, что День космонавтики недооценен.Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой сделать 12 апреля - День космонавтики - официальным выходным днём.
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