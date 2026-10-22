Зеленский приготовил для себя пути отступления и, хорошо понимает, что не удержит власть.Военный аналитик, полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимир Зеленский уже приготовил для себя несколько путей побега из Украины.