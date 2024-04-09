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«Своих денег нет, просить родителей не в праве»: ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться

«Своих денег нет, просить родителей не в праве»: ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться

Уже несколько месяцев принцесса Кейт Миддлтон — самая обсуждаемая британская королевская особа. Началось все с ее таинственного исчезновения после якобы плановой и совершенно обычной операции на брюшной полости.

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