«Своих денег нет, просить родителей не в праве»: ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться

Уже несколько месяцев принцесса Кейт Миддлтон — самая обсуждаемая британская королевская особа. Началось все с ее таинственного исчезновения после якобы плановой и совершенно обычной операции на брюшной полости.
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