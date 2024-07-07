Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни. Орбан продолжит шаги в рамках миссии мира

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто© РИА Новости / Григорий Сысоев Сегодня 1,9K прочитали Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на следующей неделе.