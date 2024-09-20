До 7 лет колонии грозит подростку, который сбил в омском дворе ребёнка. Пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелый травмы.
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До 7 лет колонии грозит подростку, который сбил в омском дворе ребёнка. Пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелый травмы.