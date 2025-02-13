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Названы самые опасные схемы мошенников

Названы самые опасные схемы мошенников

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем 2024-го, следует из данных ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 13 февраля.

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